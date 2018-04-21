В войсках Центрального военного округа проведен масштабный субботник

Силами военнослужащих работы по облагораживанию территорий проведены на территориях воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников и обелисков.

Военнослужащие ЦВО и члены их семей приняли участие в экологическом субботнике, который состоялся во всех соединениях и воинских частях округа

Совместно с жителями городов и населенных пунктов военнослужащие провели уборку территорий от мусора, прошлогодней травы и сухостоя, провели побелку деревьев и бордюрной плитки.

Кроме того, силами военнослужащих работы по облагораживанию территорий проведены на территориях воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников и обелисков.