В войсках Центрального военного округа проведен масштабный субботник 

Силами военнослужащих работы по облагораживанию территорий проведены на территориях воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников и обелисков.
Военнослужащие ЦВО и члены их семей приняли участие в экологическом субботнике, который состоялся во всех соединениях и воинских частях округа
Совместно с жителями городов и населенных пунктов военнослужащие провели уборку территорий от мусора, прошлогодней травы и сухостоя, провели побелку деревьев и бордюрной плитки.
Кроме того, силами военнослужащих работы по облагораживанию территорий проведены на территориях воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников и обелисков.
Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. Также в состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база, дислоцированная на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.