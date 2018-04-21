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В войсках Центрального военного округа проведен масштабный субботник
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В войсках Центрального военного округа проведен масштабный субботник 

ТК «Звезда» 20 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Силами военнослужащих работы по облагораживанию территорий проведены на территориях воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников и обелисков.
Военнослужащие ЦВО и члены их семей приняли участие в экологическом субботнике, который состоялся во всех соединениях и воинских частях округа
Совместно с жителями городов и населенных пунктов военнослужащие провели уборку территорий от мусора, прошлогодней травы и сухостоя, провели побелку деревьев и бордюрной плитки.
Кроме того, силами военнослужащих работы по облагораживанию территорий проведены на территориях воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников и обелисков.
Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. Также в состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база, дислоцированная на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.
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