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«Вертолеты России» будут производить в Башкирии медицинскую версию вертолета Ка-226Т
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«Вертолеты России» будут производить в Башкирии медицинскую версию вертолета Ка-226Т 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
УФА, 20 апреля. /ТАСС/. Кумертауское авиационное производственное предприятие (КумАПП) холдинга «Вертолеты России» (входит в "Ростех") будет производить на своей площадке медицинскую версию вертолета Ка-226Т. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства Башкирии.
"Медицинская версия легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т получила одобрение Росавиации, выдан соответствующий документ. Новую машину будет производить Кумертауское авиационное производственное предприятие", — говорится в сообщении.
Вертолет имеет два варианта медицинского исполнения — медико-эвакуационный и медико-реанимационный. Медико-эвакуационный вариант, по данным пресс-службы, оснащается носилками для перевозки двух пострадавших, кислородными баллонами, необходимым набором медицинского оборудования. В вертолете предусмотрены откидные сиденья для медицинского персонала.
Медико-реанимационный Ка-226Т позволяет разместить одного пострадавшего и двух медицинских работников для оказания помощи во время полета.
Кумертауское авиационное производственное предприятие было основано в 1962 году на базе ремонтно-механического завода. Спустя шесть лет завод стал выпускать первую продукцию — вертолет Ка-26. Сейчас КумАПП выпускает серийные гражданские и военные вертолеты соосной схемы несущих винтов: Ка-31, Ка-226, и Ка-32А11ВС.
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