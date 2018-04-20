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В Башкирии начнут выпускать вертолет для эвакуации больных и пострадавших
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В Башкирии начнут выпускать вертолет для эвакуации больных и пострадавших 

ufa1.ru 42 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В республике наладят производство медицинских вертолетов Ка-226Т.
Новая версия вертолета уже получила одобрение, ее начнут делать на Кумертауском авиационном производственном предприятии. Его можно оснастить двумя модулями — эвакуационным и реанимационным. Эвакуационный подвид будет вмещать две пары носилок, кислородные баллоны, набор медицинского оборудования.
— Медико-реанимационный позволяет разместить одного пострадавшего и двух медицинских работников для оказания помощи во время полета, — сообщает правительство Башкирии.
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