В Башкирии начнут выпускать вертолет для эвакуации больных и пострадавших 

В республике наладят производство медицинских вертолетов Ка-226Т.
Новая версия вертолета уже получила одобрение, ее начнут делать на Кумертауском авиационном производственном предприятии. Его можно оснастить двумя модулями — эвакуационным и реанимационным. Эвакуационный подвид будет вмещать две пары носилок, кислородные баллоны, набор медицинского оборудования.
— Медико-реанимационный позволяет разместить одного пострадавшего и двух медицинских работников для оказания помощи во время полета, — сообщает правительство Башкирии.