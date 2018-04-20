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ВКС РФ вылетал на перехват разведчиков пять раз
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Самолеты ВКС РФ вылетали на перехват разведчиков пять раз за неделю 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
У границ Российской Федерации только за одну неделю зафиксировали 18 разведывательных самолетов. Об этом сообщается в свежем номере газеты "Красная звезда".
В издании приводится инфографика "Вооруженные силы Российской Федерации за неделю". В разделе "Разведка у границ РФ" наглядно демонстрируется, что 18 летательных аппаратов вели разведку вдоль границ страны. Российские летчики вылетали на перехват и сопровождение дежурными силами Противовоздушной обороны пять раз. Воздушные границы не были нарушены.
А буквально неделю назад, по данным Минобороны РФ, военные засекли 24 самолета-разведчика у наших границ. На перехват и сопровождение российские летчики вылетали четыре раза.
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