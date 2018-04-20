Черноморский флот получит МРК «Вышний Волочек» 30 апреля

Малый ракетный корабль проекта 21631 "Вышний Волочек" будет передан Черноморскому флоту 30 апреля. Информация об этом размещена в годовой финансовой отчетности Зеленодольского судостроительного завода, опубликованной на сервере раскрытия информации.

"Согласно решению от 20 декабря 2017 года… "Об уточнении порядка сдачи малого ракетного корабля "Вышний Волочек", утвержденному заместителем министра обороны Юрием Борисовым, срок завершения работ по доработке ГЭУ (главной энергетической установки — прим. ТАСС) и сдачи заказа — 30 апреля 2018 года", — говорится в сообщении.

Сейчас корабль "Вышний Волочек", по данным предприятия, находится на внешней сдаточной базе в Новороссийске . Как сообщалось ранее, корабль планировалось сдать флоту в 2017 году, однако его передачу задержала доработка зарубежных силовых установок CHD622V20. "

Зеленодольский завод имени А. М. Горького" совместно с ООО "Морские пропульсивные системы", АО "Зеленодольское ПКБ" вели доработку дизеля CHD622V20 на МРК и системы охлаждения дизелей CHD 622V20", — поясняется в документации завода.

Всего в рамках гособоронзаказа завод строит 22 корабля, судна и катера.

"Вышний Волочек" — шестой по счету малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М", он был заложен 29 августа 2013 года и спущен на воду в 2016 году. Разработчик корабля — "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро".

Малые ракетные корабли проекта 21631 строятся с 2010 года для ВМФ РФ , являются многоцелевыми кораблями класса река — море, оснащенными современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Назначение кораблей этого проекта — охрана и защита экономической зоны государства.

В настоящее время пять кораблей данного проекта — головной "Град Свияжск" и серийные "Углич", "Великий Устюг", "Зеленый Дол" и "Серпухов" — уже несут службу в составе ВМФ России. На сегодняшний день на стапелях Зеленодольского завода ведется строительство еще пяти кораблей проекта, носящих названия "Орехово-Зуево", "Ингушетия", "Грайворон", "Град" и "Наро-Фоминск".