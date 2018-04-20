Военное превосходство России в Арктике смутило США

Командующий Береговой охраной Соединенных Штатов Пол Зуканфт попросил у Конгресса ледокол — а лучше шесть, — чтобы хоть как-то конкурировать с Россией в Арктике. Полярные моря входят в зону ответственности Береговой охраны и невозможность попасть туда беспокоит командира.

— Нам необходимо увеличить ледокольный флот. Сейчас он состоит из одной единицы. У России есть по крайней мере 46 ледоколов, собственный полярный флот создает Китай, — сообщил Зуканфт на слушаниях подкомиссии Конгресса по внутренней безопасности. Единственный американский ледокол "Полярная звезда" стар — ему 42 года, — нуждается в постоянном обслуживании и лет через пять отправится на покой.

Глава Береговой охраны рассчитывает получить от Конгресса в текущем финансовом году миллиард долларов на строительство тяжелого ледокола и деньги на создание к 2026 году еще пяти кораблей полярного класса. Ситуация осложняется тем, что верфи, построившие "Полярную звезду" и предыдущие американские ледоколы, закрылись. А покупать или брать в аренду иностранные корабли Береговой охране США запрещено. Специальный закон требует, чтобы пограничники использовали американские суда, "если у президента нет неопровержимых аргументов в пользу их постройки за границей". Но президенту сейчас, похоже, не до ледоколов.