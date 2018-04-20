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На Кавказе стрелки ЮВО уничтожили «противника»
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Более 600 горных стрелков уничтожили условного противника на учениях в горах Кавказа 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Подразделения горной мотострелковой бригады, дислоцируемой в Карачаево-Черкесии, успешно выполнили задачи учений по блокировке и уничтожению условного противника на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря. Об этом сообщил в пятницу руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"Более 600 горных стрелков ЮВО в ходе учения при поддержке вертолетов и минометных подразделений остановили условного противника на склонах Кавказского хребта, блокировали и уничтожили наступавших ", — отметил Астафьев.
При этом основная часть горных подразделений была переброшена в заданный район вертолетами, а минометчики доставили свои средства поражения на господствующую высоту на вьючных лошадях.
В ходе учений с боевой стрельбой для разведки целей и корректировки огня массированно использовались беспилотники, изготовленные специально для работы в высокогорье, дополнил Астафьев.
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