На Кавказе стрелки ЮВО уничтожили «противника»

Более 600 горных стрелков уничтожили условного противника на учениях в горах Кавказа

Подразделения горной мотострелковой бригады, дислоцируемой в Карачаево-Черкесии , успешно выполнили задачи учений по блокировке и уничтожению условного противника на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря. Об этом сообщил в пятницу руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Более 600 горных стрелков ЮВО в ходе учения при поддержке вертолетов и минометных подразделений остановили условного противника на склонах Кавказского хребта, блокировали и уничтожили наступавших ", — отметил Астафьев.

При этом основная часть горных подразделений была переброшена в заданный район вертолетами, а минометчики доставили свои средства поражения на господствующую высоту на вьючных лошадях.

В ходе учений с боевой стрельбой для разведки целей и корректировки огня массированно использовались беспилотники, изготовленные специально для работы в высокогорье, дополнил Астафьев.