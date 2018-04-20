Ещё
Войска ПВО отразили «ракетную атаку»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Войска ПВО успешно отразили «ракетную атаку» в ходе учений на полигоне Капустин Яр 

RT на русском 57 минут назад
Фото: ТАСС
Войска противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО) успешно отразили «атаку 30 крылатых и баллистических ракет» в рамках учений на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы округа подполковника Сергея Шорина.
«В ходе активной фазы учений расчёты средств ПВО С-300В, «Бук-М1», «Тор-М1», комплексы «Оса», «Стрела-10» и «Игла», которые были передислоцированы на Юг России из Поволжья, Сибири и с Урала, отразили более 30 мишеней, имитирующих крылатые ракеты и баллистические цели», — уточнил он.
Отмечается, что в учениях приняли участие 3,8 тыс. военнослужащих.
Ранее сообщалось, что Япония заявила протест России из-за военных учений на Курилах.
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал протест Токио.
RT на русском: последние новости
Минобороны опровергло утверждения СБУ о переброске бойцов «Вагнера» в Сирию В Ульяновске проходят учения ВДВ Зачем Вашингтон разжигает противоречия между Пекином и Тайбэем
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ признала неспособность создавать спутники729
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой36
Раскрыты подробности новой крылатой ракеты США88
Первый легальный бордель открывается в России322
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение661
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение