Будущее российского противолодочного оружия?

Похоже, что неотъемлемой чертой «новой холодной войны» станет реальная возможность возникновения военного конфликта между великими державами практически в любой момент в результате случайности, недопонимания или намеренной провокации. А поскольку количество «фронтов» в опасном российско-американском соперничестве постоянно множится, включая сегодня Украину , киберпространство, Сирию и так далее, шансов на возникновение инцидента или взрывоопасной искры тоже становится все больше. Многие западные средства массовой информации с пренебрежением отнеслись к речи президента Владимира Путина от 1 марта, назвав ее игрой на зрителя и даже блефом ради политического эффекта, но автор данной статьи придерживается иного мнения.

Все американские стратеги должны внимательно послушать эту речь целиком (а не выдержки из нее), поскольку она сейчас доступна в переводе. В большей части западных оценок упускается из виду заявление Путина о том, что гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал» «приступил к несению опытно-боевого дежурства» в войсках Южного военного округа. Следившие за этим выступлением военно-морские стратеги могли также заметить видеоролик, сопровождавший выступление Путина (на 98 минуте его двухчасовой речи), в котором показано, как это оружие наносит удар по надводному кораблю. К сожалению, это вполне реальная цель для первоначального предупредительного российского удара в украинском или даже сирийском сценарии. Эта новая система, по всей видимости, первая в своем роде из числа вошедших в военный арсенал, еще раз указывает на незащищенность надводных кораблей от постоянно совершенствуемых противокорабельных ракет.

К счастью, российские стратеги по всей видимости со здравым уважением относятся к подводному флоту США . Так, недавно в России появилась аналитическая оценка действий двух американских подводных лодок в Арктике, которые участвовали в эксперименте по изучению снежных и ледовых масс Земли. Аналитики предупредили своих российских коллег, что не стоит недооценивать мастерство американских подводников при совершении сложных маневров подо льдом. Изучая новые стратегические вызовы со стороны Китая , автор этой статьи неизменно подчеркивает важность баланса подводных сил, и поэтому мы сейчас уделим внимание новым российским средствам противолодочной борьбы, которые пусть и не меняют правила игры в целом, но имеют немалое значение.

6 апреля в российской газете «Известия» появилась статья под заголовком «Систему обнаружения субмарин спрятали в обычный контейнер: ВМФ испытывает компактную гидроакустическую станцию». Там говорится о том, что эту систему можно разместить едва ли не на любом военном корабле или гражданском судне. Оно позволит России «при необходимости быстро нарастить противолодочные силы».

Пока эта гидроакустическая станция предназначена для установки на новые российские патрульные корабли проекта 22160. Шесть из таких хорошо вооруженных и небольших боевых кораблей уже заложены, а один спущен на воду и проходит ходовые испытания в море. Этот корабль свидетельствует о новом намерении Кремля экономить средства, создавая военно-морские платформы меньших размеров, которые, тем не менее, обладают серьезной ударной мощью. Имея водоизмещение около двух тысяч тонн, корабль этого класса «предназначен для патрулирования прибрежной зоны». Но в этом корабле прослеживается еще одна новая тенденция. Это разработка «модульных» боевых систем, которые можно развертывать как на борту корабля, так и в других местах, в зависимости от поставленной задачи. Такая концепция роднит патрульные корабли проекта 22160 с американским кораблем прибрежной зоны, который не без проблем строят в США.

Что касается этого «модуля», то его уникальность заключается в том, что он совместим «с габаритами обычного морского грузового контейнера». Очевидно, эта гидроакустическая станция работает при помощи трал-антенны с гидрофонами. Компьютеры поста управления обрабатывают полученные данные и выдают операторам картину подводной обстановки. Параметры данной станции засекречены, но авторы статьи сообщают, что предыдущая система могла обнаружить субмарину на расстоянии до 15 километров.

Но самое интересное здесь то, что станцию можно спрятать среди контейнеров и, как пишут авторы статьи, она является одной из нескольких «контейнерных систем вооружения». Преимущества такой концепции полностью не раскрываются, и авторы ограничиваются предположением о том, что «речь идет о скрытном сборе информации о подводной обстановке в различных районах Мирового океана». Тем не менее, простая система, которую легко можно разместить на военных и гражданских кораблях и судах малого и большого тоннажа, скорее всего, будет выполнять свои основные задачи ближе к родным берегам.

В статье отмечается, что главную угрозу в случае крупномасштабной войны будут создавать атомные ударные подводные лодки противника. И в такой обстановке «наличие большого количества противолодочных кораблей дает возможность вытеснить врага из ближней морской зоны». А поскольку в российской военной доктрине первоочередное и даже чрезмерное внимание уделяется ядерному сдерживанию, конечная цель этого оружия наглядно изложена в последнем предложении статьи — «прикрыть развертывание отечественных носителей ядерного оружия».

В определенном смысле последствия этих разработок для ВМС США очевидны и не совсем негативны. Если российские приоритеты заключаются в защите прибрежных районов посредством небольших надводных кораблей и за счет развертывания модульных установок на других судах, то это говорит о том, что российский военно-морской флот не уделяет особого внимания экспедиционным операциям и действиям по перекрытию морских коммуникаций НАТО . Конечно, действующим вблизи российских берегов американским субмаринам надо принимать необходимые меры предосторожности, однако описанная выше система наглядно свидетельствует об оборонительной направленности российского ВМФ, что само по себе неплохо. Но у российских противолодочных контейнерных систем вооружения (а также у контейнерных систем вооружения других стран) есть одна тревожная и неприятная особенность. Россия сможет продавать их различным деструктивным силам и странам, стремящимся противостоять угрозе американского подводного превосходства. Поэтому надо избегать враждебности в отношениях с Москвой , а для этого необходимо убеждать Россию не создавать такие системы в массовом количестве, поскольку они могут дестабилизировать безопасность судоходства от Персидского залива до Северо-Восточной Азии и далее.

Лайл Голдстайн — доцент Китайского института морских исследований (CMSI) при Военно-морском колледже в Ньюпорте, Род-Айленд. Он владеет китайским и русским языком. Изложенные мнения принадлежат автору и не отражают официальную точку зрения ВМС США и прочих ведомств американского государства.