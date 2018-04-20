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Франция собралась перебросить в Прибалтику истребители
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Франция собралась перебросить в Прибалтику истребители 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Франция собирается в начале мая отправить в Эстонию четыре истребителя Mirage 2000-5, которые, согласно заявлениям НАТО, якобы будут охранять воздушное пространство над странами Балтии.
Основной базой эскадрильи является авиабаза Люксей в Восточной Франции. В североатлантическом альянсе уточнили, что истребители ВВС Франции планируется перебросить на авиабазу Эмари под Таллином, передает РИА «Новости».
Предполагается, что французские самолеты сменят контингент ВВС Италии с четырьмя истребителями Eurofighter Typhoon, которые находились в Прибалтике с 10 января.
Ранее французские ВВС, периодически перебрасываемые к границам с Россией, дислоцировалось в Литве на авиабазе в Шяуляе.
Помимо французских истребителей, на авиабазе Эмари ранее были замечены испанские F-18.
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