Более 50 самолетов и вертолетов, задействованных в военном параде, посвященном 100-летию ЮВО, совершили перелет на оперативные аэродромы

24 апреля экипажи приступят к отработке различных элементов будущего пролета: взлет с минимальными интервалами, построение парадного строя и полет на сокращенных дистанциях в группе.

Краснодарском крае. Более 50 современных самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), которые привлекаются к военному параду в Ростове-на-Дону, посвященному 100-летию образования ЮВО, совершили перелет на оперативные аэродромы в Ростовской области

В параде будут задействованы самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил Ил-76, Ан-26, Ан-12 и Л-410, оперативно-тактической авиации ЮВО Су-24М, Су-25СМ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34 и вертолеты армейской авиации округа Ми-8АМТШ, Ми-26, Ми-28Н, Ми-35М и Ка-52.

24 апреля летчики приступят к отработке различных элементов будущего пролета: взлет с минимальными интервалами с аэродрома, построение парадного строя и полет на сокращенных дистанциях в группе.

5 мая состоится динамический показ авиационной техники в небе над Ростовом-на-Дону. Откроют воздушный парад над городской набережной экипажи вертолетов с флагами Российской Федерации и видов Вооруженных Сил, являясь своеобразной небесной знаменной группой.

Пролет вертолетов будет осуществляться на укороченных дистанциях со скоростью от 100 до 180 км/час с интервалом 50 метров между лопастями вертолетов, а самолеты оперативно-тактической авиации пролетят на высоте 250–300 м со скоростью около 600 км/час, военно-транспортной — на высоте 300 м со скоростью 500–600 км/час.

Экипажи самолетов и вертолетов составлены только из высококлассных специалистов, имеющих высокий уровень летного мастерства и классной квалификации для выполнения подобных полетов.

Кульминацией воздушного парада станут показательные выступления парашютистов ЮВО, которые после постановки дымовой завесы самолетами Су-24М на управляемых парашютных системах пронесут в свободном полете Государственный флаг Российской Федерации и Знамя ЮВО.