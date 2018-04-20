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Коллегия Минобороны обсудит подготовку к военно-техническому форуму «Армия-2018»
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Коллегия Минобороны обсудит подготовку к военно-техническому форуму «Армия-2018» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Коллегия Минобороны РФ под руководством министра Сергея Шойгу обсудит в пятницу в конгрессно-выставочном центре «Патриот» подготовку к проведению Международного военно-технического форума «Армия-2018» и другие вопросы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"20 апреля в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке под руководством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу состоится выездное заседание коллегии Минобороны. В повестку будут включены вопросы, касающиеся подготовки к международному военно-техническому форуму «Армия-2018» и международному форуму «Неделя национальной безопасности», — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, участники коллегии также обсудят ход подготовки к военному параду на Красной площади в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. «Заключительным вопросом повестки заседания коллегии станет создание Военно-патриотического парка культуры и отдыха „Патриот“ в Западном военном округе», — отмечается в сообщении. В работе коллегии примут участие руководящий состав Вооруженных сил, представители органов государственной власти, промышленности, общественных организаций.
Международный военно-технический форум «Армия» — выставка вооружения и военной техники, проводимая в Подмосковье под эгидой Минобороны. В этом году она пройдет с 21 по 26 августа, экспозиция будет насчитывать около 600 единиц вооружения, военной и специальной техники. Форум «Армия» за несколько лет проведения стал одной из ведущих выставок вооружения и техники, авторитетной площадкой для обсуждения вопросов, связанных с развитием и укреплением международного военно-технического сотрудничества.
"Неделя национальной безопасности" — новое мероприятие, которое будет проводиться впервые. По данным Минобороны РФ, цели этого форума — укрепление экономических и политических интересов РФ как одного из основных производителей и экспортеров специальной техники и технологий, развитие международного сотрудничества в сфере безопасности, создание благоприятных условий для продвижения российских разработок и внедрения инноваций в сфере национальной и глобальной безопасности.
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