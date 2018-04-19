Полеты в невесомости: студентка НГУ участвует в эксперименте Европейского космического агентства

Центр исследования микрогравитации при Свободном университете Брюсселя проводит эксперимент в условиях пониженной гравитации. Он выполняется на борту самолета Airbus A310 ZERO-G во время так называемых параболических полетов, во время которых самолет летит, чередуя восхождения и спуски с кратковременными перелетами. Каждый из этих маневров, называемых параболами, обеспечивает до 22 секунд пониженной силы тяжести или невесомости.

В этом проекте Европейского космического агентства принимает участие студентка магистратуры механико-математического факультета НГУ Элла Бараховская.

«Параболические полеты обеспечивают очень гибкий доступ к микрогравитации для широкого круга научных экспериментов и технологических испытаний различных систем, используемых в космических полетах», — комментирует Элла Бараховская.