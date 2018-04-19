Ещё
Полеты в невесомости: студентка НГУ участвует в эксперименте Европейского космического агентства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полеты в невесомости: студентка НГУ участвует в эксперименте Европейского космического агентства 

ngs.ru 34 минуты назад
Фото: ngs.ru
Центр исследования микрогравитации при Свободном университете Брюсселя проводит эксперимент в условиях пониженной гравитации. Он выполняется на борту самолета Airbus A310 ZERO-G во время так называемых параболических полетов, во время которых самолет летит, чередуя восхождения и спуски с кратковременными перелетами. Каждый из этих маневров, называемых параболами, обеспечивает до 22 секунд пониженной силы тяжести или невесомости.
В этом проекте Европейского космического агентства принимает участие студентка магистратуры механико-математического факультета НГУ Элла Бараховская.
«Параболические полеты обеспечивают очень гибкий доступ к микрогравитации для широкого круга научных экспериментов и технологических испытаний различных систем, используемых в космических полетах», — комментирует Элла Бараховская.
НГС. НОВОСТИ также сообщали недавно, что теперь в НГУ будут учить создавать видеоигры.
ngs.ru: последние новости
Под Новосибирском подняли по тревоге боевые вертолёты Фоторепортаж: военные выстроили под Новосибирском новейшую технику для 9 Мая На полигоне под Новосибирском спецназ эвакуировал мирных жителей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии200
РФ и США могут прервать авиасообщение90
Израиль планирует уничтожить российские С-300965
«Все рухнуло»: Валерия посетовала на отсутствие денег111
Ракеты Трампа в Москве, протест Японии РФ и другие события дня12
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение