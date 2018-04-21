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Российские военнослужащие в Приднестровье провели показные занятия по огневой подготовке
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Российские военнослужащие в Приднестровье провели показные занятия по огневой подготовке 

ТК «Звезда» 20 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Показные занятия, в которых в общей сложности приняло участие около 350 юношей прошли на базе ОГРВ ПРРМ в рамках военно-патриотического воспитания молодого поколения региона.
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели показные занятия по огневой подготовке для местных призывников.
Показные занятия, в которых в общей сложности приняло участие около 350 юношей прошли на базе ОГРВ ПРРМ в рамках военно-патриотического воспитания молодого поколения региона.
Военнослужащие ОГРВ ПРРМ регулярно проводят уроки мужества, экскурсии в музей Боевой Славы ОГРВ ПРРМ, выставки военной техники и другие мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание молодого поколения.
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