Гонки военных внедорожников в Элисте: кадры ралли

В ЮВО стартовали гонки на этапе конкурса «Военное ралли».

Элисте стартовали гонки окружного этапа конкурса «Военное ралли» в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2018». Восемь команд ЮВО выдвинулись по маршруту этапа ралли, который проложен по территории Калмыкии , его общая протяженность составляет около 200 км специального участка по пересеченной местности, имеющей естественные препятствия — овраги с крутыми подъемами и спусками, песчаные дюны и прочее.

В составе каждого экипажа имеется радиостанция, каждый автомобиль оборудован системой «ГЛОНАСС», что позволяет в режиме реального времени отслеживать передвижение экипажа, а так же подавать сигнал вызова помощи, в случае аварии на маршруте.

В конкурсе военных водителей участвует только серийно выпускаемая российская военная автомобильная техника, принятая на вооружение. Это легковые автомобили с колесной формулой 4х4, грузовые автомобили с колесной формулой 4х4 и 6х6. Ралли позволит продемонстрировать боевые возможности нашей военной автомобильной техники и мастерство наших военных водителей.

Итоги окружного этапа конкурса будут подведены 26 апреля.