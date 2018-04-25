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Гонки военных внедорожников в Элисте: кадры ралли
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Гонки военных внедорожников в Элисте: кадры ралли 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ЮВО стартовали гонки на этапе конкурса «Военное ралли».
В Элисте стартовали гонки окружного этапа конкурса «Военное ралли» в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2018». Восемь команд ЮВО выдвинулись по маршруту этапа ралли, который проложен по территории Калмыкии, его общая протяженность составляет около 200 км специального участка по пересеченной местности, имеющей естественные препятствия — овраги с крутыми подъемами и спусками, песчаные дюны и прочее.
В составе каждого экипажа имеется радиостанция, каждый автомобиль оборудован системой «ГЛОНАСС», что позволяет в режиме реального времени отслеживать передвижение экипажа, а так же подавать сигнал вызова помощи, в случае аварии на маршруте.
В конкурсе военных водителей участвует только серийно выпускаемая российская военная автомобильная техника, принятая на вооружение. Это легковые автомобили с колесной формулой 4х4, грузовые автомобили с колесной формулой 4х4 и 6х6. Ралли позволит продемонстрировать боевые возможности нашей военной автомобильной техники и мастерство наших военных водителей.
Итоги окружного этапа конкурса будут подведены 26 апреля.
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