«Вертолеты России» приступили к стендовым испытаниям беспилотника VRT300

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К настоящему моменту с рядом российских компаний и ведомств согласован функционально-технический облик гражданского беспилотного воздушного судна вертолетного типа, на основании которого разработан летный демонстратор с максимальным взлетным весом 300 кг. Данный экспериментальный летательный аппарат будет использоваться в качестве летающей лаборатории для испытаний всех систем и оборудования беспилотного воздушного судна, в том числе для испытаний по взаимодействию с элементами полезной нагрузки и наземным комплексом управления и контроля.

«На сегодняшний день мы определили функциональный облик и технические требования к данному вертолету, а также провели большую работу по выбору поставщиков основных систем и агрегатов VRT300. Начало стендовых испытаний является своеобразной точкой отсчета, и если все пойдет по плану, то к концу года мы выйдем на летно-конструкторские испытания. Технические решения VRT300 позволят обеспечить тот уровень безотказности, надежности и безопасности, который требуется для эксплуатации на международном гражданском рынке беспилотников», — отметил генеральный директор «ВР-Технологий» Александр Охонько

Комплекс VRT300 разрабатывается в двух версиях: Arctic Supervision — с радаром бокового обзора для ведения ледовой разведки и эксплуатации в условиях Арктики и Opticvision — с увеличенной дальностью полета для мониторинга и дистанционного зондирования.

Приоритетными задачами комплекса VRT300 Arctic Supervision являются развитие транспортной системы Северного морского пути, а также помощь в освоении Арктики. Для этого комплекс оснащен бортовым радиолокатором бокового обзора X-диапазона высокого разрешения, который позволяет оперативно оценить динамику ледовой обстановки. Наличие двигателя на «тяжелом» топливе и возможность корабельного базирования делает арктическую версию VRT300 незаменимой как на ледоколах, так и на буровых платформах.

Благодаря целевой нагрузке 70 кг комплекс может использоваться для транспортировки различных грузов, таких как продукты и медикаменты, обеспечения поисково-спасательных работ и определения параметров ледяных полей, пригодных для размещения научных полярных станций.

Комплекс VRT300 в исполнении Opticvision предназначен для развития системы диагностики, предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций в сфере добычи и транспортировки энергоресурсов. К прочим задачам комплекса относятся: диагностика воздушных линий электропередачи, картографирование, транспортировка грузов, поисковые работы, а также мониторинг экологической обстановки, дорог и объектов придорожной инфраструктуры.