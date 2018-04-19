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В Черемушках поздравили с юбилеем заслуженного военного летчика СССР
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В Черемушках поздравили с юбилеем заслуженного военного летчика СССР 

Мои Черемушки 2 часа назад
Фото: Мои Черемушки
В Совете ветеранов района Черемушки поздравили с 90-летним юбилеем советского военачальника, генерал-полковника авиации, заслуженного военного летчика СССР Петра Ивановича Белоножко.
В Советской армии Петр Иванович служил с 1947 года. С июля 1976 года был командующим 73-й воздушной армией в Среднеазиатском военном округе, с 1980 года — командующим ВВС Среднеазиатского военного округа. С февраля 1983 года — первый заместитель начальника Главного штаба ВВС. В 1986 году участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Награжден орденами «Мужества», «Красного Знамени», «Красной Звезды», а также медалью «За боевые заслуги» и другими наградами.
Поздравила юбиляра заместитель главы управы района Черемушки по работе с населением Ольга Шлейн. «Петр Иванович Белоножко — это олицетворение лучших черт советского и российского офицера. От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия!», — отметила Ольга Шлейн.
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