В Черемушках поздравили с юбилеем заслуженного военного летчика СССР

В Советской армии Петр Иванович служил с 1947 года. С июля 1976 года был командующим 73-й воздушной армией в Среднеазиатском военном округе, с 1980 года — командующим ВВС Среднеазиатского военного округа. С февраля 1983 года — первый заместитель начальника Главного штаба ВВС. В 1986 году участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Награжден орденами «Мужества», «Красного Знамени», «Красной Звезды», а также медалью «За боевые заслуги» и другими наградами.