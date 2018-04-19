«Адмиралтейские верфи» и Росгидромет заключили контракт на постройку ЛСП «Северный полюс» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Петербургское судостроительное предприятие «Адмиралтейские верфи» и Росгидромет заключили контракт на проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) «Северный полюс». ЛСП предназначена для круглогодичных исследований в арктических водах, сообщила пресс-служба предприятия.
"АО «Адмиралтейские верфи» подписало контракт с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) на проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» проекта 00903", — говорится в сообщении.
Платформа «Северный полюс» будет иметь автономность около двух лет и срок службы не менее 25 лет. На платформе можно будет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования. При этом ЛСП сможет передвигаться во льдах без помощи ледокола и нести на своем борту тяжелый вертолет Ми-8.
По условиям контракта, ЛСП должна будет передана заказчику в 2020 году.
Адмиралтейские верфи — одно из крупнейших судостроительных предприятий Петербурга, специализирующееся на неатомном судостроении. На нем выполняется строительство подводных лодок и ледоколов.