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Минобороны РФ получило для испытаний Ту-95МС с модернизированной силовой установкой
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Минобороны РФ получило для испытаний Ту-95МС с модернизированной силовой установкой 

ТК «Звезда» 18 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Ту-95МС оснащен модернизированными турбовинтовыми двигателями НК-12МПМ разработки и производства ПАО «Кузнецов» и воздушными винтами АВ-60Т производства НПП «Аэросила».
Компания «Туполев», входящая в состав Объединенной авиастроительной корпорации, передала на государственные совместные испытания Министерству обороны РФ самолет Ту-95МС с модернизированной силовой установкой.
Стратегический ракетоносец Ту-95МС передан Государственному летно-испытательному центру Министерства обороны для проведения государственных совместных испытаний.
Ту-95МС оснащен модернизированными турбовинтовыми двигателями НК-12МПМ разработки и производства ПАО «Кузнецов» и воздушными винтами АВ-60Т производства НПП «Аэросила». Модернизация силовой установки обеспечит увеличение полезной нагрузки самолета, улучшение его взлетных характеристик, дальности полета и других параметров.
Ту-95МС — модернизированная версия самолета Ту-95 (по кодификации НАТО: Bear — «Медведь»). Самый скоростной в мире турбовинтовой серийный самолет-ракетоносец. Он является одним из основных компонентов стратегической ядерной триады вооруженных сил Российской Федерации.
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