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Глава генштаба ВС Катара принял участие в церемонии завершения военных учений в Саудовской Аравии
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Глава генштаба ВС Катара принял участие в церемонии завершения военных учений в Саудовской Аравии 

ИА Синьхуа 51 минуту назад
Доха, 19 апреля /Синьхуа/ — По приглашению саудовской стороны, глава генштаба ВС Катара Ганим бин Шахин аль-Ганим наблюдал за окончанием международных военных учений «Щит Залива-1» в Саудовской Аравии. Об этом сообщили в среду катарские СМИ.
По их данным, Ганим бин Шахин аль-Ганим принял участие в церемонии закрытия маневров на востоке Саудовской Аравии. Учения «Щит Залива-1» проходили с 21 марта по 16 апреля. В них приняли участие военные из более чем 20 стран, включая США, Великобританию, Францию и Пакистан. Проводились боевые стрельбы, отрабатывалось проведение поисково-спасательных операций.
5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет обвинили Катар в поддержке терроризма и подрыве региональной безопасности, объявили о разрыве дипотношений с ним и ввели эмбарго. Впоследствии еще несколько стран прекратили дипотношения с Катаром. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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