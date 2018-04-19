Глава генштаба ВС Катара принял участие в церемонии завершения военных учений в Саудовской Аравии 

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В Китае стартовали ежегодные военно-аттестационные игры ВВС НОАК по атаке с воздуха с преодолением системы ПВО

НОАК провела военные учения на юго-восточном побережье страны /более подробно/

Агрессия США против САР не имеет ничего общего с борьбой с терроризмом -- Генштаб ВС РФ