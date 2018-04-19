Глава генштаба ВС Катара принял участие в церемонии завершения военных учений в Саудовской Аравии 

Доха, 19 апреля /Синьхуа/ — По приглашению саудовской стороны, глава генштаба ВС Катара Ганим бин Шахин аль-Ганим наблюдал за окончанием международных военных учений «Щит Залива-1» в Саудовской Аравии. Об этом сообщили в среду катарские СМИ.
По их данным, Ганим бин Шахин аль-Ганим принял участие в церемонии закрытия маневров на востоке Саудовской Аравии. Учения «Щит Залива-1» проходили с 21 марта по 16 апреля. В них приняли участие военные из более чем 20 стран, включая США, Великобританию, Францию и Пакистан. Проводились боевые стрельбы, отрабатывалось проведение поисково-спасательных операций.