Балтфлот двинет в поход на Англию, чтобы героически пойти на дно

Владимир Жириновский. Россия должна дать Западу ещё более жёсткий отпор, чем во время атаки в Сирии , и действовать на опережение. Об этом на своей странице в соцсети написал лидер ЛДПР

«К примеру, если будут новые угрозы обстрелов, подвести корабли Балтийского флота к берегам Великобритании . Не нарушать границ, не стрелять, а только лишь подвести, создав полукруг вокруг островов. Это оказало бы мощнейший психологический эффект, и обострять ситуацию, играть с русскими сразу расхотелось бы», — написал Жириновским.

Политик считает, что ограничиваться только психологическим давлением не стоит.

«Если они все-таки решатся на удары, то нужно не только сбить все ракеты, но и нанести ответные удары по кораблям и самолетам, их выпустившим. Это будет не агрессия, а защита, но такая, чтобы больше было неповадно.

Американцы, а тем более европейцы, многие десятилетия не вели никаких серьезных войн, они обросли жирком и не хотят расставаться с привычным образом жизни, поэтому, поняв, к чему ведут их действия, тут же отступятся», — написал Жириновский.

Насколько оправдан воинственный настрой одиозного лидера ЛДПР?

— Если мы будем блокировать Великобританию силами только Балтийского флота, то это — курам на смех, — считает вице-президент Академии Геополитических проблем , капитан первого ранга Константин Сивков . — Балтийский флот имеет 2-3 боеспособных корабля океанской зоны. Все остальные — это корветы и катера прибрежного действия.

«СП»: — А если подключить Северный флот ВМФ России?

— Он, конечно, сильнее, но тоже не столь уж могуч. Из числа боеспособных кораблей Северного флота океанской зоны можно наскрести не столь много. Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» на такое расстояние уже не вытащишь. Пора ремонтировать ходовую часть. Да и нет столько подготовленных пилотов для того, чтобы осуществлять взлёты с крейсера. А без этого он не создаст реальной угрозы.

Это в СССР Северный флот мог подвести к берегам Великобритании группировку порядка полусотни кораблей, и это действительно было бы серьёзным психологическим актом. Сейчас же мы в лучшем случае может выставить полтора десятка кораблей в общей сложности. И то, если сложить самые боеспособные единицы Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов. В то время как всего одна авианосная ударная группировка ВМС США составляет порядка 10 кораблей.

Конечно, можно «подогнать» к британским островам подводные лодки. Но они же в надводном положении не пойдут туда. А как тогда демонстрировать мощь и угрозу врагу?

Таким образом, мы можем не только не продемонстрировать мощь, но и наоборот выставить себя в довольно жалком виде. И я удивляюсь, что такие фантазии, на уровне третьего класса приходят в голову нашим депутатам и столь опытным политикам.

Мало того, что мы не создадим угрозы, так ещё дадим Англии лишний повод обвинить Россию в агрессивной политике и бряцании оружием. Кроме того, сама по себе Британия для нас это не самый серьёзный военный противник. У неё нет больших военных возможностей даже для того, чтобы наносить удары по Сирии. У них не так много ракет и сбиты они будут ещё быстрее американских.

«СП»: — Как же тогда отвечать Великобритании?

— Просто не надо обращать внимания на эту маленькую шавку США, не имеющую серьёзного военного значения. Единственное, что делает её важной в военном смысле страной, это ядерное оружие.

«СП»: — Модернизация российского флота идёт, несмотря на санкции?

— Во-первых, пока самое крупное, что у нас строится — корабли класса фрегат. 4,5 тысячи тонн водоизмещения. Это не крейсера и не эсминцы. Наши новые суда будут иметь 16 пусковых ячеек, тогда как американские эсминцы имеют их — 96. А крейсер — 122. Как говорится, почувствуйте разницу.

Поэтому надводным флотом нам «пугать» страну НАТО не стоит. Это лишний раз говорит о некомпетентности тех депутатов Госдумы , кто делает у нас громкие политические заявления.

«СП»: — То есть в обозримом будущем нам не удастся изменить соотношение сил?

— Если считать за такое будущее 50 лет, то всё может быть. А в ближайшие год-два, когда как раз есть вероятность прямого столкновения с НАТО, нет, не удастся. Нам сейчас, дай Бог, ввести старые боевые корабли заново в строй. Начиная с упомянутого «Адмирала Кузнецова». Восстановить эсминцы 956-го проекта. Ввести в строй атомные крейсеры проекта 1144 и т.д. В лучшем случае мы можем получить группировку надводных кораблей, которая будет способна успешно воевать с авианесущей группировкой США. Хотя надо чётко понимать, что американцы способны создать 3 и даже 4 таких группировки. Поэтому нашим депутатам я бы посоветовал отказаться от низкопробной показухи.

— От силы Балтийский флот может выставить 4 новых корвета проекта 20380 — «Стерегущий», «Бойкий», Сообразительный» и «Стойкий», — рассказывает капитан 1 ранга запаса Сергей Ищенко . — Их главное оружие — противокорабельные ракеты «Уран». А наземным военным объектам Великобритании им грозить особенно нечем. Есть ещё два малых ракетных корабля «Серпухов» и «Зелёный дол», но они предназначены для плавания в основном по мелководью, и выводить их в океан рискованно. Да и большой угрозы Англии они тоже не будут представлять.

К тому же надо иметь в виду, что демонстрируя угрозу Англии, мы бросаем вызов всему НАТО, поскольку пятая статья устава этой организации подразумевает коллективную ответственность за безопасность каждого члена. И можно представить, сколько против Балтийского флота выведут кораблей стран НАТО. Это будет «моська и слон».

Что касается Черноморского флота и Северного флота, то их основные силы сейчас нацелены на Средиземное море, где происходят известные сирийские события.

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