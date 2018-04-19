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Автономный подводный «робот-краб» появится в России в этом году
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Автономный подводный «робот-краб» появится в России в этом году 

Карельские вести 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Фомичев
Специалисты компании «Океанос» и Петербургского морского технического университета установят в этом году руку-манипулятор на подводный автономный аппарат типа «глайдер», сообщает пресс-служба компании.
«В 2018 году будет проведена интеграция трехзвенного модуля манипуляторного комплекса на разработанный АО «НПП ПТ „Океанос“ подводный автономный аппарат планирующего типа (»глайдер») и начата программа совместных испытаний такой конфигурации, а также опробована система автоматического управления манипулятором с помощью собственного программного обеспечения», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что маниуплятор будет обладать грузоподъемностью 10 килограммов.
«Океанос» завершил очередной этап практических испытаний манипуляторного комплекса для подводных аппаратов различных типов — это полностью инициативная разработка самой компании и Петербургского морского технического университета, начатая в 2016 году, говорится в сообщении.
«На сегодняшний день манипулятор АО «НПП ПТ „Океанос“ является единственным в России образцом электрического высокоточного подводного манипулятора с пятью-семью степенями свободы. На мировом рынке существуют предложения аналогичных электрических манипуляторов, но они обеспечивают меньший радиус возможной зоны работ и меньшую грузоподъемность», — сообщает пресс-служба.
По материалам: ria.ru
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