Автономный подводный «робот-краб» появится в России в этом году

Специалисты компании «Океанос» и Петербургского морского технического университета установят в этом году руку-манипулятор на подводный автономный аппарат типа «глайдер», сообщает пресс-служба компании.

«В 2018 году будет проведена интеграция трехзвенного модуля манипуляторного комплекса на разработанный АО «НПП ПТ „Океанос“ подводный автономный аппарат планирующего типа (»глайдер») и начата программа совместных испытаний такой конфигурации, а также опробована система автоматического управления манипулятором с помощью собственного программного обеспечения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что маниуплятор будет обладать грузоподъемностью 10 килограммов.

«Океанос» завершил очередной этап практических испытаний манипуляторного комплекса для подводных аппаратов различных типов — это полностью инициативная разработка самой компании и Петербургского морского технического университета, начатая в 2016 году, говорится в сообщении.