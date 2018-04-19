«Известия»: ремонт кораблей ВМФ России будет проводиться на предприятии «Залив» в Крыму

МОСКВА , 19 апреля. /ТАСС-ДИФЕНС/. Весной нынешнего года керченский завод «Залив» приступил к ремонту боевых кораблей. Ранее это предприятие занималось восстановлением гражданских судов. Главное преимущество завода — возможность работы с надстройками современных боевых кораблей. Они выполнены из алюминиево-магниевых сплавов и требуют особых технологий починки. По мнению экспертов, «Залив» имеет хорошие шансы стать одной из основных ремонтных площадок для ВМФ. Об этом пишет газета «Известия»

Как рассказали изданию в главкомате ВМФ, на судостроительном заводе «Залив» в Керчи будут ремонтировать боевые корабли ВМФ России . В первую очередь речь идет о Черноморском флоте. Но в перспективе на верфях «Залива» смогут чинить суда Балтийского и Северного флотов, которые могли бы заходить в Крым во время дальних походов.

Керченский завод обладает технологией изготовления и ремонта конструкций из алюминиево-магниевых сплавов. Они широко используются при строительстве надводного военного флота. Этот легкий материал, как правило, применяют при создании корабельных надстроек. Он позволил без наращивания мощности двигателей увеличить грузоподъемность и скорость кораблей. Одновременно значительно улучшились их тактико-технические характеристики — скорость, маневренность, стойкость к воздействию низких температур.

Надстройки из алюминиево-магниевых сплавов малозаметны на радарах, что особо ценится при создании современных кораблей. В российском ВМФ десятки кораблей, имеющих алюминиево-магниевые надстройки. В частности, с применением этой технологии изготовлены большие десантные корабли (БДК) проекта 775. Сейчас их возможности особо востребованы Военно-морским флотом — они обеспечивают бесперебойную работу так называемого сирийского экспресса. БДК перевозят воинские грузы для спецопераций в Сирии . Первый серьезный контракт от российского ВМФ завод «Залив» уже получил. Он примет участие в ремонте БДК проекта 775 «Ямал». Корабль в январе прошлого года получил повреждения в Эгейском море, столкнувшись с сухогрузом.

Ремонт подводной части корпуса «Ямала» был выполнен в сухом доке севастопольского «Севморзавода». В «Заливе» займутся восстановлением алюминиево-магниевых надстроек десантного корабля.

Со временем керченский завод может стать одним из ключевых предприятий по ремонту кораблей ВМФ, считает эксперт Дмитрий Болтенков. «Залив» имеет выгодное географическое расположение и все необходимые мощности для ремонтных работ, рассказал Болтенков. Керчь — это незамерзающий порт. На заводе есть самый крупный в России док — 300х600 м, который использовался при изготовлении атомного лихтеровоза «Севморпуть». Всё постсоветское время завод специализировался на ремонте гражданских судов. При этом у предприятия есть опыт строительства и кораблей для ВМФ СССР. На этом заводе были созданы серии морских тральщиков, противолодочных и сторожевых кораблей.