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Глава Минобороны КНР встретился с начальником штаба ВМС Пакистана
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Глава Минобороны КНР встретился с начальником штаба ВМС Пакистана 

ИА Синьхуа 44 минуты назад
Пекин, 18 апреля /Синьхуа/ — Член Госсовета и министр обороны КНР Вэй Фэнхэ сегодня в Пекине встретился с начальником штаба военно-морских сил Пакистана Зафаром Махмудом Аббаси.
Вэй Фэнхэ сказал, что Китай и Пакистан связывают отношения всепогодного стратегического сотрудничества и партнерства. Народно-освободительная армия Китая /НОАК/ готова вместе с вооруженными силами Пакистана работать над расширением практических обменов и сотрудничества и повышением способности к противодействию различным рискам и вызовам в сфере безопасности.
Глава Минобороны КНР также заявил о готовности НОАК прилагать вместе с вооруженными силами Пакистана общие усилия к предоставлению надежных гарантий безопасности для совместного строительства «Пояса и пути» и внесению активного вклада в поддержание мира и стабильности в регионе и во всем мире.
Начальник штаба ВМС Пакистана в свою очередь сказал, что Пакистан хочет вместе работать с Китаем для углубления обменов и сотрудничества между военными ведомствами двух стран и содействия поступательному развитию отношений между двумя государствами и их вооруженными силами. -0-
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