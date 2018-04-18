В Екатеринбурге состоялась совместная тренировка парадных расчетов суворовцев и юнармейцев

Юнармейские отряды примут участие в параде во второй раз, также, как и в прошлом году, они проходят строевую подготовку в Екатеринбургском суворовском военном училище.

Совместная тренировка парадных расчетов воспитанников Екатеринбургского суворовского военного училища и Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» состоялась в Екатеринбурге

Рота барабанщиков от училища традиционно открывает шествие военного парада в честь Великой Победы, занимая место впереди колонны. В этом году их будет более 60 человек.

Юнармейские отряды примут участие в параде во второй раз, также, как и в прошлом году, они проходят строевую подготовку в Екатеринбургском суворовском военном училище.