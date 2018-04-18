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В Екатеринбурге состоялась совместная тренировка парадных расчетов суворовцев и юнармейцев
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В Екатеринбурге состоялась совместная тренировка парадных расчетов суворовцев и юнармейцев 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Юнармейские отряды примут участие в параде во второй раз, также, как и в прошлом году, они проходят строевую подготовку в Екатеринбургском суворовском военном училище.
Совместная тренировка парадных расчетов воспитанников Екатеринбургского суворовского военного училища и Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» состоялась в Екатеринбурге
Рота барабанщиков от училища традиционно открывает шествие военного парада в честь Великой Победы, занимая место впереди колонны. В этом году их будет более 60 человек.
Юнармейские отряды примут участие в параде во второй раз, также, как и в прошлом году, они проходят строевую подготовку в Екатеринбургском суворовском военном училище.
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