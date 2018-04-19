«Красная звезда» расскажет о Едином дне приёмки военной продукции, проведенном в Минобороны России

В номере пятницы также публикуется материал о 48-м заседании Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств — участников СНГ, которое прошло 17 апреля в столице Узбекистана

В газете помещён материал о 48-м заседании Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны, на котором были обсуждены вопросы совместной защиты государств СНГ от угроз из воздушно-космического пространства.

О выполнении учебных и боевых задач личным составом воинской части, в которой служил Герой России майор Роман Филипов , «Красной звезде» рассказал командир части полковник Юрий Плаксин.

Также публикуется репортаж о сержанте Романе Кротченкове, который вместе со своими сослуживцами из Международного противоминного центра обезвредил тысячи мин в Сирии