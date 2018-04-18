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Учебный корабль ВМФ России «Перекоп» прибыл в порт Коломбо
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Учебный корабль ВМФ России «Перекоп» прибыл в порт Коломбо 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Учебный корабль Балтийского флота (БФ) «Перекоп» с курсантами военно-морского вуза на борту зашел с деловым визитом в порт Коломбо, сообщил в среду журналистам представитель БФ капитан 1 ранга Роман Мартов.
"Учебный корабль «Перекоп», выполняющий задачи дальнего учебного океанского похода, совершил деловой заход в порт Коломбо (Шри-Ланка). В иностранном порту корабль пробудет до 22 апреля. За время стоянки экипаж пополнит запасы воды, топлива, продовольствия и совершит технический осмотр корабля", — сказал Мартов.
По его информации, программой делового захода предусмотрены протокольные визиты старшего похода начальника санкт-петербургского Военно-морского института контр-адмирала Владимира Соколова и командира корабля капитана 2 ранга Владимира Черокова к городским властям и администрации порта Коломбо.
Двухмесячный переход «Перекопа» из Севастополя во Владивосток, начавшийся 1 апреля, осуществляется по плану главного командования ВМФ России.
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