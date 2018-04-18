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В Улан-Удэ до конца 2018 года изготовят семь вертолетов Ми-8АМТШ
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В Улан-Удэ до конца 2018 года изготовят семь вертолетов Ми-8АМТШ 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Улан-Удэнский авиационный завод до конца 2018 года изготовит еще семь вертолетов Ми-8АМТШ, заявил управляющий директор предприятия Леонид Белых.
"Вертолеты Ми-8АМТШ в количестве семи единиц досрочно изготовлены авиационным заводом. В 2018 году для Минобороны России запланирована поставка еще семи вертолетов Ми-8АМТШ", — сказал Белых на едином дне приемки военной продукции.
По его словам, изготовленные досрочно вертолеты приняты военным представительством и готовы к отправке в войска.
"По результатам проведенной работы изменился состав оборудования вертолета, появилась возможность его оснащения бортовым комплексом обороны «Витебск», а также возможность установки на вертолет медицинского модуля, оснащенного самым современным оборудованием", — добавил Белых.
Военно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ — одни из самых современных и оснащенных вертолетов типа Ми-8/171. Они способны перевозить до четырех тысяч килограммов грузов внутри фюзеляжа или крупногабаритных грузов массой до четырех тысяч килограммов на внешней подвеске. Широкий набор средств вооружения и системы повышения боевой живучести позволяют эффективно решать поставленные задачи. Вертолеты могут быть использованы для проведения поисково-спасательных и медико-эвакуационных операций, а также для выполнения специальных задач.
Вертолеты Ми-8АМТШ оборудованы современным пилотажно-навигационным оборудованием и комплексом связи, их светотехническое оборудование адаптировано для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в ночных условиях на малых и предельно малых высотах, а также совершать взлеты и посадки с необозначенных площадок.
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