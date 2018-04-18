В Улан-Удэ до конца 2018 года изготовят семь вертолетов Ми-8АМТШ

"Вертолеты Ми-8АМТШ в количестве семи единиц досрочно изготовлены авиационным заводом. В 2018 году для Минобороны России запланирована поставка еще семи вертолетов Ми-8АМТШ", — сказал Белых на едином дне приемки военной продукции.

По его словам, изготовленные досрочно вертолеты приняты военным представительством и готовы к отправке в войска.

"По результатам проведенной работы изменился состав оборудования вертолета, появилась возможность его оснащения бортовым комплексом обороны «Витебск», а также возможность установки на вертолет медицинского модуля, оснащенного самым современным оборудованием", — добавил Белых.

Военно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ — одни из самых современных и оснащенных вертолетов типа Ми-8/171. Они способны перевозить до четырех тысяч килограммов грузов внутри фюзеляжа или крупногабаритных грузов массой до четырех тысяч килограммов на внешней подвеске. Широкий набор средств вооружения и системы повышения боевой живучести позволяют эффективно решать поставленные задачи. Вертолеты могут быть использованы для проведения поисково-спасательных и медико-эвакуационных операций, а также для выполнения специальных задач.

Вертолеты Ми-8АМТШ оборудованы современным пилотажно-навигационным оборудованием и комплексом связи, их светотехническое оборудование адаптировано для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в ночных условиях на малых и предельно малых высотах, а также совершать взлеты и посадки с необозначенных площадок.