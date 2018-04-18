На главу корпорации «Тактическое ракетное вооружение» напали в Королеве

Главу корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова избили трое грабителей. Они проникли в дом мужчины, связали его и начали пытать, чтобы узнать где лежат деньги, сообщает Mash.

«Преступники вынесли почти полмиллиона рублей, 100 тыс. долларов, и ювелирные ценности. Общая сумма ущерба составила 7,4 млн рублей. В доме Обносова есть пульт вызова охраны, но мужчина просто не успел им воспользоваться», — отмечает источник.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» занимается разработкой и производством управляемых ракет, комплексов тактического и оперативно-тактического назначения для авиационных, наземных и морских носителей, а также ракетно-космических комплексов и систем.