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На главу корпорации «Тактическое ракетное вооружение» напали в Королеве
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На главу корпорации «Тактическое ракетное вооружение» напали в Королеве 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
В Королеве трое неизвестных избили и ограбили директора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова. Ущерб составил 7,4 млн рублей.
Главу корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова избили трое грабителей. Они проникли в дом мужчины, связали его и начали пытать, чтобы узнать где лежат деньги, сообщает Mash.
«Преступники вынесли почти полмиллиона рублей, 100 тыс. долларов, и ювелирные ценности. Общая сумма ущерба составила 7,4 млн рублей. В доме Обносова есть пульт вызова охраны, но мужчина просто не успел им воспользоваться», — отмечает источник.
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» занимается разработкой и производством управляемых ракет, комплексов тактического и оперативно-тактического назначения для авиационных, наземных и морских носителей, а также ракетно-космических комплексов и систем.
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