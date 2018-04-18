«Вертолеты России» передали Минобороны семь Ми-8АМТШ

МОСКВА , 18 апреля. / ТАСС /. «Вертолеты России» в рамках проходящего в Минобороны РФ в среду единого дня военной приемки передали ведомству семь военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе холдинга.

Там уточнили, что вертолеты прошли испытания на летно-испытательной станции и в настоящее время готовы для передачи в эксплуатирующие организации.

Ми-8АМТШ способны перевозить до 4 тыс. кг грузов внутри фюзеляжа или крупногабаритных грузов массой до 4 тыс. кг на внешней подвеске. Машины также могут применять различное оружие и оснащены системами повышения боевой живучести. Ми-8АМТШ могут быть использованы для проведения поисково-спасательных и медико-эвакуационных операций, а также для выполнения специальных задач.