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«Вертолеты России» передали Минобороны семь Ми-8АМТШ
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«Вертолеты России» передали Минобороны семь Ми-8АМТШ 

ТАСС 45 минут назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. «Вертолеты России» в рамках проходящего в Минобороны РФ в среду единого дня военной приемки передали ведомству семь военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе холдинга.
"Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) в рамках единого дня приемки военной продукции передал государственному заказчику семь военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ. Все машины досрочно изготовлены на Улан-Удэнском авиационном заводе в рамках государственного оборонного заказа", — сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что вертолеты прошли испытания на летно-испытательной станции и в настоящее время готовы для передачи в эксплуатирующие организации.
Ми-8АМТШ способны перевозить до 4 тыс. кг грузов внутри фюзеляжа или крупногабаритных грузов массой до 4 тыс. кг на внешней подвеске. Машины также могут применять различное оружие и оснащены системами повышения боевой живучести. Ми-8АМТШ могут быть использованы для проведения поисково-спасательных и медико-эвакуационных операций, а также для выполнения специальных задач.
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