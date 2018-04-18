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Флагману Северного флота крейсеру «Петр Великий» исполнилось 20 лет
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Флагману Северного флота крейсеру «Петр Великий» исполнилось 20 лет 

Российская Газета 57 минут назад
Фото: Российская Газета
В среду, 18 апреля, исполнилось двадцать лет флагману Северного флота — тяжелому атомному ракетному крейсеру «Петр Великий». С юбилеем моряков поздравил командующий СФ адмирал Николай Евменов.
На сегодняшний день «Петр Великий» проекта 11244 «Орлан» — самый больший в мире неавианосный ударный боевой корабль с ядерной энергетической установкой, он относится к третьему поколению. Автономность плавания — 60 суток, экипаж — 1100 офицеров, мичманов и матросов.
Корабль предназначен для поражения крупных надводных целей и защиты морских соединений от атак с воздуха и от субмарин противника. Крейсер оснащен противокорабельным ракетным комплексом «Гранит», противолодочным, минно-торпедным, артиллерийским и зенитным вооружением. В его ангаре могут быть размещены три вертолета.
Как рассказал «РГ» начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, «Петр Великий» участвовал в крупных учениях как ВМФ России, так и международных, в том числе в Карибском бассейне с кораблями ВМС Венесуэлы. Побывал во всех океанах планеты. В общей сложности прошел более 200 тысяч морских миль. В Средиземном море в 2013-2014 годах обеспечивал безопасность вывоза и утилизации химического оружия из Сирии, а с октября 2016 года по февраль 2017 года входил в состав корабельной группы Северного флота и выполнял задачи по борьбе с терроризмом в этом регионе. Вот уже восемь лет командует кораблем капитан 1 ранга Владислав Малаховский.
Торжественные праздничные мероприятия по случаю 20-летия «Петра Великого» состоятся 21 апреля в Североморске.
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