СМИ: «Волга-Днепр» прекратит перевозку грузов НАТО

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Речь идет проекте SALIS (Strategic Airlift International Solution), в рамках которого в 2006 г. создано совместное предприятие украинских «Авиалиний Антонова» и российской компании «Волга-Днепр», сообщает РИА «Новости» . Крупные негабаритные грузы НАТО перевозили 17 «Русланов». Французские СМИ сообщили, что Россия приняла такое решение в ответ на усиление американских санкций.

Решение компании «Волга-Днепр» станет ощутимым ударом для французской армии, поскольку она зависит от «Русланов» в перевозке вертолетов и танков, несмотря на наличие самолетов Airbus A400M.