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СМИ: «Волга-Днепр» прекратит перевозку грузов НАТО
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СМИ: «Волга-Днепр» прекратит перевозку грузов НАТО 

Вести Экономика 36 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 18 апреля — «Вести. Экономика». Российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» до конца года прекратит предоставлять НАТО грузовые самолеты Ан-124 «Руслан» в аренду.
Фото Макспарк
Речь идет проекте SALIS (Strategic Airlift International Solution), в рамках которого в 2006 г. создано совместное предприятие украинских «Авиалиний Антонова» и российской компании «Волга-Днепр», сообщает РИА «Новости». Крупные негабаритные грузы НАТО перевозили 17 «Русланов». Французские СМИ сообщили, что Россия приняла такое решение в ответ на усиление американских санкций.
Решение компании «Волга-Днепр» станет ощутимым ударом для французской армии, поскольку она зависит от «Русланов» в перевозке вертолетов и танков, несмотря на наличие самолетов Airbus A400M.
Ан-124-100 «Руслан» разработан в первой половине 1980-х гг. в ОКБ им. Антонова совместно с ведущими союзными НИИ, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами. Самолет способен перевозить груз весом до 120 тонн.
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