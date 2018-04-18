Депутаты Госдумы одобрили отправку солдат-срочников в Сирию

Одобренный депутатами проект предполагает заключение контрактов сроком до года или до «прекращения обстоятельств, вызвавших необходимость его заключения» не только со срочниками, но и с теми, кто находится в запасе.

Заключаться контракты будут «в период чрезвычайных обстоятельств или в деятельности по поддержанию или восстановлению мира и безопасности или по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории России , а также в походах кораблей».