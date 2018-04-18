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Депутаты Госдумы одобрили отправку солдат-срочников в Сирию
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Депутаты Госдумы одобрили отправку солдат-срочников в Сирию 

Уралинформбюро 18 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Законопроект, позволяющий отправлять солдат-срочников в Сирию, принят Госдумой РФ в первом чтении. Документ, который разработало Министерство обороны РФ, позволяет заключать краткосрочные контракты для участия в военных действиях, в том числе за рубежом, передает "Уралинформбюро".
Одобренный депутатами проект предполагает заключение контрактов сроком до года или до «прекращения обстоятельств, вызвавших необходимость его заключения» не только со срочниками, но и с теми, кто находится в запасе.
Заключаться контракты будут «в период чрезвычайных обстоятельств или в деятельности по поддержанию или восстановлению мира и безопасности или по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории России, а также в походах кораблей».
"В связи с активизацией деятельности международных террористических и экстремистских организаций возникла необходимость повышения мобильности войск (сил), формирования сводных и нештатных подразделений и укомплектования их в короткие сроки военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, для оперативного решения краткосрочных, но важных задач, связанных с их участием в операциях по пресечению деятельности террористических и экстремистских организаций", — цитирует "Росбалт" пояснительную записку к законопроекту.
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