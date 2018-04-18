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Замглавкома ВКС РФ: объединенная система ПВО СНГ не имеет аналогов в мире
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Замглавкома ВКС РФ: объединенная система ПВО СНГ не имеет аналогов в мире 

ТАСС 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
ТАШКЕНТ, 18 апреля. /ТАСС/. Объединенная система противовоздушной обороны, созданная страна — членами СНГ в 1995 году, зарекомендовала себя с лучшей стороны и до сих пор не имеет мировых аналогов. Такое мнение в беседе с журналистами высказал начальник главного штаба — первый заместитель главкома Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко.
"Уже 23 года работает объединенная система ПВО государств-участников СНГ, аналогов которой нет во всем мире. В рамках этой системы успешно осуществляется совместное боевое дежурство по ПВО, на регулярной основе проводятся совместные мероприятия по оперативной и боевой подготовке, реализуется военно-техническое сотрудничество", — перечислил он.
Кураченко напомнил, что в настоящее время в состав сил и средств объединенной системы ПВО стран СНГ входят около 20 авиационных частей, более 50 частей зенитных ракетных и радиотехнических войск, около 10 бригад ПВО. Также в состав объединенной системы ПВО СНГ входят части радиоэлектронной борьбы. Руководят этими силами и средствами национальные командования, а координацию осуществляет председатель координационного комитета по вопросам ПВО.
"Основным критерием эффективности объединенной системы ПВО СНГ является устойчивая система управления, способность быстро и эффективно выполнить поставленные задачи, полный контроль воздушного пространства в своих зонах ответственности, всестороннее взаимодействие и обмен информацией о воздушной обстановке", — отметил начальник главного штаба ВКС России.
Начиная с 1995 года в ходе командно-штабных тренировок было совершено более 1 тыс. вылетов авиации. В тренировках принимают участие самолеты истребительной авиации Су-27, МиГ-29, МиГ-31, бомбардировочной авиации Су-24, штурмовой авиации Су-25, дальней авиации Ту-22М3, Ту-160, Ту-95МС, вертолеты Ка-27, Ми-8, авиационные комплексы радиолокационного дозора и наблюдения А-50, а также подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск.
Объединенная система противовоздушной обороны государств-участников СНГ создана на основе соглашения десяти стран содружества, подписанного 10 февраля 1995 в Алма-Ате. В настоящее время в состав объединенной системы ПВО государств-участников СНГ входит Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.
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