Военная техника не примет участия в шествии на 9 Мая в Кирове 

Как рассказал заместитель начальника управления организационной работы и взаимодействия с общественными объединениями Владимир Зянкин, в этом году Киров не попал в число городов, где на параде будет представлена военная техника, поэтому мероприятие будет называться военное шествие.
В шествии примут участие войска кировского гарнизона, представители силовых структур, предприятий, политических объединений, образовательных и других учреждений.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что фейерверки в честь Дня Победы планируется запустить в 15 московских парках.