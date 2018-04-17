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Военная техника не примет участия в шествии на 9 Мая в Кирове
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Военная техника не примет участия в шествии на 9 Мая в Кирове 

RT на русском 21 минуту назад
Как рассказал заместитель начальника управления организационной работы и взаимодействия с общественными объединениями Владимир Зянкин, в этом году Киров не попал в число городов, где на параде будет представлена военная техника, поэтому мероприятие будет называться военное шествие.
В шествии примут участие войска кировского гарнизона, представители силовых структур, предприятий, политических объединений, образовательных и других учреждений.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что фейерверки в честь Дня Победы планируется запустить в 15 московских парках.
RT на русском: последние новости
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