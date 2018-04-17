Ещё
В ЦВО проходят соревнования снайперов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЦВО проходят соревнования снайперов «Золотой филин» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Лучшие из них отправятся в июне в Казахстан на международный конкурс разведгрупп армейского спецназа, в которых участвуют военнослужащие из более 10 стран.
В Центральном военном округе на конкурсе профессионального мастерства «Золотой филин» определяют лучшую снайперскую пару среди подразделений специального назначения.
В соревнованиях принимают участие по две снайперские пары от воинских частей, дислоцируемых в Новосибирске и Тольятти.
На полигоне в Самарской области военнослужащие состязаются в стрельбе из различных видов снайперского оружия. Стрелкам необходимо поразить набольшее количество замаскированных движущихся мишеней на скорость.
Самым сложным элементом конкурса является задание на внимательность снайперов, когда условного противника нужно узнать по фотографии, помещенной на мишень и поразить её, не задев другие мишени.
Лучшая снайперская пара ЦВО в июне отправится в Казахстан на международные соревнования разведгрупп армейского спецназа «Золотой филин», в которых участвуют военнослужащие из более 10 стран.
ТК «Звезда»: последние новости
Сирия потребует от Совбеза ООН принять меры в связи ударами США Учебный корабль ВМФ России «Перекоп» совершит деловой заход в порт Коломбо в Шри-Ланке Экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации ЗВО отрабатывают групповую слетанность перед военным парадом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой149
Миру предрекли глобальное финансовое крушение108
«Смертельное оружие» КНР, «отзыв» студентов и другие события дня8
Рубль превращает Кипр в Москву-на-море22
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту17
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение