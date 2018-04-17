В ЦВО проходят соревнования снайперов «Золотой филин»

Лучшие из них отправятся в июне в Казахстан на международный конкурс разведгрупп армейского спецназа, в которых участвуют военнослужащие из более 10 стран.

В Центральном военном округе на конкурсе профессионального мастерства «Золотой филин» определяют лучшую снайперскую пару среди подразделений специального назначения.

Тольятти. В соревнованиях принимают участие по две снайперские пары от воинских частей, дислоцируемых в Новосибирске

На полигоне в Самарской области военнослужащие состязаются в стрельбе из различных видов снайперского оружия. Стрелкам необходимо поразить набольшее количество замаскированных движущихся мишеней на скорость.

Самым сложным элементом конкурса является задание на внимательность снайперов, когда условного противника нужно узнать по фотографии, помещенной на мишень и поразить её, не задев другие мишени.

Лучшая снайперская пара ЦВО в июне отправится в Казахстан на международные соревнования разведгрупп армейского спецназа «Золотой филин», в которых участвуют военнослужащие из более 10 стран.