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В Ленобласти отобрали участников для «Авиадартса-2018»
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В Ленобласти отобрали участников для «Авиадартса-2018» 

Ivyborg.ru 53 минуты назад
Соревнования проходили на трёх аэродромах и трёх полигонах округа в Тверской, Ленинградской и Воронежской областях.
По информации 47news в соревнованиях приняли участие более 30 экипажей из авиасоединений, дислоцированных в 8 регионах Центрального и Северо-Западного федеральных округах.
Девять победителей Западного военного округа среди экипажей оперативно-тактической авиации Су-34, Су-24МР, Су-30СМ, Су-35С, Су-27СМ, МиГ-29СМТ и армейской авиации Ка-52 и Ми-8 будут принимать участие в заключительном конкурсе «Авиадартса-2018». Основное соревнование пройдет в мае этого года.
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