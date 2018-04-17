Российские летчики провели встречу со студентами в Киргизии

Военнослужащие авиабазы Кант рассказали о причинах, по которым на территории Кыргызстана находится российское соединение, о жизни и быте военных летчиков, а затем ответили на вопросы студентов.

В Кыргызско-российском славянском университете имени Б. Н. Ельцина состоялась встреча студентов с представителями российской авиабазы Кант. Мероприятие прошло по общей инициативе студенческого сообщества и командования соединения.

В ходе беседы военнослужащие рассказали о причинах, по которым на территории Кыргызстана находится российская авиабаза, о жизни и быте военных летчиков, о том какие самолеты и вертолеты базируются в соединении, а затем ответили на вопросы студентов.

Практически у каждого был свой вопрос. Молодым людям хотелось знать, какие задачи выполняет авиабаза на территории Киргизской Республики, а также о том, какие ощущения испытывает летчик во время полета и можно ли им в будущем стать такими же пилотами.