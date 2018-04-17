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Российские летчики провели встречу со студентами в Киргизии
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Российские летчики провели встречу со студентами в Киргизии 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие авиабазы Кант рассказали о причинах, по которым на территории Кыргызстана находится российское соединение, о жизни и быте военных летчиков, а затем ответили на вопросы студентов.
В Кыргызско-российском славянском университете имени Б. Н. Ельцина состоялась встреча студентов с представителями российской авиабазы Кант. Мероприятие прошло по общей инициативе студенческого сообщества и командования соединения.
В ходе беседы военнослужащие рассказали о причинах, по которым на территории Кыргызстана находится российская авиабаза, о жизни и быте военных летчиков, о том какие самолеты и вертолеты базируются в соединении, а затем ответили на вопросы студентов.
Практически у каждого был свой вопрос. Молодым людям хотелось знать, какие задачи выполняет авиабаза на территории Киргизской Республики, а также о том, какие ощущения испытывает летчик во время полета и можно ли им в будущем стать такими же пилотами.
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