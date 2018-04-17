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Исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Александр Чайко проверил готовность механизированной колонны к параду в Хабаровске
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Исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Александр Чайко проверил готовность механизированной колонны к параду в Хабаровске 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На базе аэродрома Калинка военнослужащие показали высокий уровень мастерства в управлении машинами при синхронном прохождении заданной дистанции. Всего в тренировке было задействовано более 100 единиц техники, в том числе образцы ретрораритетов.
Исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Александр Чайко лично проверил готовность механизированной колонны к параду войск Хабаровского гарнизона, посвященного 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
На базе аэродрома Калинка механики-водители и водители колесной техники показали высокий уровень мастерства в управлении вверенными машинами при синхронном прохождении заданной дистанции.
Всего в тренировке было задействовано более 100 единиц техники, в том числе образцы ретрораритетов.
Впервые в составе механизированной колонны по главной площади Хабаровска пройдут тяжелая огнеметная система, БТР-82А, армейский мотовездеход АМ-1, УАЗ «Пикап», комплексы РЭБ «Леер-2» и «Инфауна».
Всего в военном параде в Хабаровске планируется задействовать более 100 единиц вооружения и военной техники, в частности, танки Т-80, Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные гаубицы Мста-С, бронетранспортеры БТР-80, противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», буксируемые гаубицы 2А65, Д-30, РСЗО «Торнадо-Г», ОТРК «Искандер», ЗРС С-300 ПС, ЗРК «Тор».
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