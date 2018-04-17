Подразделения военной полиции в Новороссийске подняты по тревоге в рамках контрольной проверки

В течение трех дней военным полицейским предстоит держать экзамен на знание вооружения и военной техники, способность решать задачи по предназначению в различных условиях обстановки.

В Новороссийском военном гарнизоне в рамках контрольной проверки за зимний период обучения подразделения военной полиции подняты по тревоге.

В течение трех дней военным полицейским предстоит держать экзамен по исполнению ими требований законодательства, на знание вооружения и военной техники, способность решать задачи по предназначению в различных условиях обстановки.

Также военнослужащие выполнят упражнения контрольных стрельб из пистолета Макарова и автомата Калашникова, нормативы по физической подготовке, сдадут зачеты по основным предметам боевой подготовки.