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Подразделения военной полиции в Новороссийске подняты по тревоге в рамках контрольной проверки
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Подразделения военной полиции в Новороссийске подняты по тревоге в рамках контрольной проверки 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В течение трех дней военным полицейским предстоит держать экзамен на знание вооружения и военной техники, способность решать задачи по предназначению в различных условиях обстановки.
В Новороссийском военном гарнизоне в рамках контрольной проверки за зимний период обучения подразделения военной полиции подняты по тревоге.
В течение трех дней военным полицейским предстоит держать экзамен по исполнению ими требований законодательства, на знание вооружения и военной техники, способность решать задачи по предназначению в различных условиях обстановки.
Также военнослужащие выполнят упражнения контрольных стрельб из пистолета Макарова и автомата Калашникова, нормативы по физической подготовке, сдадут зачеты по основным предметам боевой подготовки.
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