До конца 2018 года служба поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ пополнится модернизированным модульным катером проекта 23370М

Он предназначен для выполнения поисковых, аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ в пунктах базирования сил ВМФ России на открытых рейдах и в прибрежных районах.

До конца текущего года в состав службы поисковых и аварийно-спасательных работ Военно-Морского Флота (ВМФ) России войдет третий по счету модернизированный многофункциональный модульный катер-катамаран проекта 23370М.

В настоящее время катер находится в постройке на подмосковном предприятии «КАМПО». Планируется, что секции катера будут доставлены для окончательной сборки во Владивосток в сентябре, после чего катер прибудет к постоянному месту базирования на Камчатку, где пройдет все этапы испытаний и будет принят в состав Тихоокеанского флота.

Модульный катер проекта 23370М предназначен для выполнения поисковых, аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ в пунктах базирования сил ВМФ России на открытых рейдах и в прибрежных районах, в том числе для обеспечения водолазных спусков до 45 м. Катер проекта 23370М разработан в развитие проекта 23370, по сравнению с которым обладает улучшенной мореходностью и увеличенной скоростью полного хода, улучшенными условиями обитаемости и возможностью размещения дополнительного спецперсонала, а также усовершенствованным водолазным комплексом. Наряду с этим он оснащен еще более эффективным комплексом средств пожаротушения с увеличенной производительностью и значительно расширенной номенклатурой переносных средств.

В рамках госконтракта первый многофункциональный модульный катер проекта 23370М — «СМК-2176» — был построен на предприятии «КАМПО» в 2016 году и вошел в состав Северного флота. В ноябре 2017 года второй модульный катер проекта 23370М вошел в состав Тихоокеанского флота с местом постоянного базирования во Владивостоке.