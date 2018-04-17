Замена Ан-2 может быть полностью российской, заявил разработчик

НОВОСИБИРСК , 17 апр — РИА Новости . Новый легкий самолет ТВС-2ДТС, созданный на замену Ан-2, при необходимости можно сделать полностью российским, но тогда он потеряет некоторые конкурентные преимущества; сейчас сложностей с поставкой американских двигателей нет, сообщил директор Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С. А. Чаплыгина (разработчик самолета) Владимир Барсук.

ТВС-2ДТС — легкомоторный самолет, разработанный СибНИА им. С. А. Чаплыгина для замены Ан-2, который эксплуатируется сегодня региональной авиацией. Машину впервые продемонстрировали на авиасалоне МАКС в 2017 году. Самолет имеет цельнокомпозитную конструкцию из углепластика и полностью новую кабину пилотов. Благодаря применению современного комплекса авионики, ТВС-2ДТС стал всепогодным самолетом и может эксплуатироваться в любое время суток. Самолет оснащен турбовинтовым двигателем Honeywell TPE331-12UAN.

"Когда мы создавали этот аппарат, у нас задача стояла взять самое лучшее и получить выдающийся самолет с хорошим расходом топлива, чтобы обеспечить безопасную перевозку пассажиров и грузов. Чтобы это получить, нам пришлось использовать американский двигатель, который на 15-20% имеет расход ниже, чем любой отечественный двигатель такого класса. Мы вынуждены были установить американскую авионику, потому что она обладает системой синтетического видения, которая радикально меняет информационное поле в кабине самолета, позволяет снять нагрузку с экипажа и таким образом повысить безопасность полетов", — сказал Барсук журналистам.

Он считает, что собрать самолет полностью из отечественных материалов вполне возможно, однако самолет будет летать со значительно большим расходом топлива и его будет сложнее пилотировать. «Но в целом люди летали на Ан-2, и проблем не было. Усилим подготовку летного состава и будем решать задачи», — сказал он.

Говоря о текущей политической ситуации в свете производства самолетов с американским двигателем и авионикой, директор СибНИА отметил, что «пока сложностей нет, санкций нет». Более того, по словам Барсука, с Honeywell сохраняются договоренности о локализации сборки двигателя в России . На текущий момент уже приобретено 30 двигателей.

"Локализация начнется после того, как будет приобретено определенное количество двигателей. Документы подписаны. На сегодняшний день сказать, где будет локализация, сложно. Первый этап — крупноузловая сборка с дальнейшим увеличением глубины локализации. Пока это не определено", — сказал он.