30-мм пушка в действии: кадры боевых стрельб БМП-2 под Хабаровском

На полигонах в Забайкальском и Хабаровском краях прошли контрольные занятия младших специалистов.

В Восточном военном округе курсанты-наводчики БМП-2 сдавали выпускные экзамены.

Для усложнения задачи стрельбы проходили в условиях постоянной смены мишенной обстановки, что требовало от наводчиков-операторов мгновенной реакции и меткости.

Стрельбы выполняли около двух тысяч военнослужащих. Перед этим экипажи прошли обучение на специальных тренажерах. Теперь им еще предстоят еще ночные маневры.

После успешной сдачи выпускных экзаменов военнослужащие отправятся в воинские части округа для дальнейшего прохождения службы.