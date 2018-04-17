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30-мм пушка в действии: кадры боевых стрельб БМП-2 под Хабаровском
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30-мм пушка в действии: кадры боевых стрельб БМП-2 под Хабаровском 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На полигонах в Забайкальском и Хабаровском краях прошли контрольные занятия младших специалистов.
В Восточном военном округе курсанты-наводчики БМП-2 сдавали выпускные экзамены.
Для усложнения задачи стрельбы проходили в условиях постоянной смены мишенной обстановки, что требовало от наводчиков-операторов мгновенной реакции и меткости.
Стрельбы выполняли около двух тысяч военнослужащих. Перед этим экипажи прошли обучение на специальных тренажерах. Теперь им еще предстоят еще ночные маневры.
После успешной сдачи выпускных экзаменов военнослужащие отправятся в воинские части округа для дальнейшего прохождения службы.
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