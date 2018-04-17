В Восточном военном округе проведена массовая вакцинация военнослужащих против клещевого энцефалита

В настоящее время медицинские учреждения ВВО обеспечены противоклещевым иммуноглобулином в полном объеме.

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Амурской, Еврейской автономной областях и Республике Бурятия проведена вакцинация военнослужащих против клещевого энцефалита.

Данные районы считаются эндемичными по клещевому энцефалиту.

Так, в 2017 году в Восточном военном округе было отмечено около 500 укушенных клещами. Благодаря своевременно принятым мерам ни одного случая заражения клещевым энцефалитом отмечено не было.

В настоящее время медицинские учреждения Восточного военного округа обеспечены противоклещевым иммуноглобулином в полном объеме.