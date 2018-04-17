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В Восточном военном округе проведена массовая вакцинация военнослужащих против клещевого энцефалита
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В Восточном военном округе проведена массовая вакцинация военнослужащих против клещевого энцефалита 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В настоящее время медицинские учреждения ВВО обеспечены противоклещевым иммуноглобулином в полном объеме.
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Амурской, Еврейской автономной областях и Республике Бурятия проведена вакцинация военнослужащих против клещевого энцефалита.
Данные районы считаются эндемичными по клещевому энцефалиту.
Так, в 2017 году в Восточном военном округе было отмечено около 500 укушенных клещами. Благодаря своевременно принятым мерам ни одного случая заражения клещевым энцефалитом отмечено не было.
В настоящее время медицинские учреждения Восточного военного округа обеспечены противоклещевым иммуноглобулином в полном объеме.
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