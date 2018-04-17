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Представители Минобороны России и ФРГ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
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Представители Минобороны России и ФРГ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Начальник Главного управления международного военного сотрудничества МО РФ генерал-майор Александр Кшимовский обсудил со своим немецким коллегой Гезом фон Гайром вопросы безопасности, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, в Европе и в Афганистане, сообщает Минобороны России.
"Начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Александр Кшимовский провел консультации с начальником политического департамента… министерства обороны Германии Гезом фон Гайром. Стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, в Европе и в Афганистане, а также обменялись мнениями о перспективах взаимодействия между Россией и ФРГ по военной линии", — говорится в сообщении.
Кшимовский подтвердил приглашения немецкой стороне принять участие в организуемых МО РФ мероприятиях.
Отмечается, что встреча прошла в деловом, конструктивном ключе. Стороны условились продолжить контакты для обсуждения актуальных вопросов безопасности и двусторонних отношений.
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