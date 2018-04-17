Представители Минобороны России и ФРГ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

"Начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Александр Кшимовский провел консультации с начальником политического департамента… министерства обороны Германии Гезом фон Гайром. Стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, в Европе и в Афганистане, а также обменялись мнениями о перспективах взаимодействия между Россией и ФРГ по военной линии", — говорится в сообщении.

Кшимовский подтвердил приглашения немецкой стороне принять участие в организуемых МО РФ мероприятиях.

Отмечается, что встреча прошла в деловом, конструктивном ключе. Стороны условились продолжить контакты для обсуждения актуальных вопросов безопасности и двусторонних отношений.