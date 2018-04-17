Авиация ЗВО перебазирована на оперативные аэродромы в Ленинградской области для участия в военном параде 9 мая

В ходе подготовки к параду экипажи совершат тренировочные полёты одиночно, в составе пар и звеньев, а затем отработают пролёт над Дворцовой площадью Санкт-Петербурга

Самолёты и вертолёты объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) завершили перебазирование на оперативные аэродромы в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тверской областях и Республике Карелия для подготовки и участия в военном параде в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Авиация прибыла с аэродромов постоянного базирования из Курской, Воронежской, Псковской и Смоленской областей. Экипажи совершат тренировочные полёты одиночно, в составе пар и звеньев, а затем отработают пролёт над Дворцовой площадью Санкт-Петербурга. Высота полёта составит от 300 до 600 м на минимальной скорости для каждого типа авиатехники.

В парадном строе авиации будет задействовано более 40 единиц техники, в том числе вертолёты Ми-35, Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолёты Су-24, Су-27, Су-34, Су-35, МиГ-29, МиГ-31, транспортные самолёты Ту-134, Ан-12, Ан-26.