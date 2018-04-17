Авиация ЗВО перебазирована на оперативные аэродромы в Ленинградской области для участия в военном параде 9 мая 

В ходе подготовки к параду экипажи совершат тренировочные полёты одиночно, в составе пар и звеньев, а затем отработают пролёт над Дворцовой площадью Санкт-Петербурга.
Самолёты и вертолёты объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) завершили перебазирование на оперативные аэродромы в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тверской областях и Республике Карелия для подготовки и участия в военном параде в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Авиация прибыла с аэродромов постоянного базирования из Курской, Воронежской, Псковской и Смоленской областей. Экипажи совершат тренировочные полёты одиночно, в составе пар и звеньев, а затем отработают пролёт над Дворцовой площадью Санкт-Петербурга. Высота полёта составит от 300 до 600 м на минимальной скорости для каждого типа авиатехники.
В парадном строе авиации будет задействовано более 40 единиц техники, в том числе вертолёты Ми-35, Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолёты Су-24, Су-27, Су-34, Су-35, МиГ-29, МиГ-31, транспортные самолёты Ту-134, Ан-12, Ан-26.
Всего в военном параде в Санкт-Петербурге примут участие около 4,5 тыс. военнослужащих ЗВО, воспитанников суворовских и нахимовского военных училищ, курсантов вузов Минобороны России, МЧС, МВД и войск Национальной гвардии России. В составе механизированной колонны будет более 90 образцов военной техники, включая бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А со стрелками-зенитчиками, БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки новейшей модификации Т-72Б-3, артиллерийские системы «Нона-СВК», «Мста-С», «Мста-Б», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «С-400».