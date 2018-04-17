В Ленобласти и Карелии авиаторы Западного военного округа отрабатывают слетанность к Параду Победы в Петербурге

К отработке групповой слетанности перед военным парадом на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 9 мая приступила оперативно-тактическая, армейская и транспортная авиация Западного военного округа. Тренировки проходят вблизи аэродромов постоянного базирования, в том числе в Ленинградской области Республике Карелия , сообщает пресс-служба ЗВО.

Экипажи выстраиваются пеленгом с интервалом и дистанцией между самолетами в 20 и 40 метров соответственно. В ходе парада над Петербургом пилотировать МиГ-29, Су-34, Су-27, Су-35, МиГ-31, вертолеты Ми-26, Ми-35, Ми-8, Ка-52, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Ту-134 будут самые опытные экипажи.

4 и 7 мая во время репетиций парада в небе над Дворцовой площадью будет принимать участие 25 самолетов и 13 вертолетов.