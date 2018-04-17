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Приморские спасатели проводят масштабные учения по ликвидации последствий ЧС
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Приморские спасатели проводят масштабные учения по ликвидации последствий ЧС 

Primpress 43 минуты назад
Фото: Primpress
Во вторник, 17 апреля, ГУ МЧС России по Приморскому краю начали проводить крупномасштабное командно-штабное учение в Приморье, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Во Владивостоке учения стартовали на острове Русском, в первый день прошел смотр готовности сил и средств Приморской территориальной подсистемы РСЧС.
Во время учений были отработаны практические мероприятия по приведению сил и средств в боевую готовность. Также спасатели развернули аэромобилные группы, основной задачей которых является оперативное прибытие в районы крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров.
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