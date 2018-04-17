Приморские спасатели проводят масштабные учения по ликвидации последствий ЧС

Во Владивостоке учения стартовали на острове Русском, в первый день прошел смотр готовности сил и средств Приморской территориальной подсистемы РСЧС.

Во время учений были отработаны практические мероприятия по приведению сил и средств в боевую готовность. Также спасатели развернули аэромобилные группы, основной задачей которых является оперативное прибытие в районы крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров.