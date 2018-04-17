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На Камчатке суда вспомогательного флота ТОФ провели профилактическую обколку льда в местах базирования боевых кораблей
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На Камчатке суда вспомогательного флота ТОФ провели профилактическую обколку льда в местах базирования боевых кораблей 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Накопление льда, местами до полуметра, и его уплотнение произошли после прохождения циклона, что существенно повлияло на безопасность стоянки и плавания кораблей в акватории.
На Камчатке для устранения сложной ледовой обстановки в пункте базирования подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) судами вспомогательного флота ТОФ проведена профилактическая обколка льда.
Накопление льда, местами до полуметра, и его уплотнение произошли после прохождения циклона, что существенно повлияло на безопасность стоянки и плавания кораблей в акватории.
Ледокольное судно и флотские рейдовые буксиры нового поколения благодаря своим хорошим маневренным качествам и техническим возможностям провели безопасную обколку льда практически до борта подводных лодок, а также очистили фарватер, пробив ледовое поле по курсу движения кораблей.
Для полной очистки бухты от льдин судам вспомогательного флота ТОФ на Камчатке предстоит еще неоднократно выполнить подобные работы.
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