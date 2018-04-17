На Камчатке суда вспомогательного флота ТОФ провели профилактическую обколку льда в местах базирования боевых кораблей

Накопление льда, местами до полуметра, и его уплотнение произошли после прохождения циклона, что существенно повлияло на безопасность стоянки и плавания кораблей в акватории.

На Камчатке для устранения сложной ледовой обстановки в пункте базирования подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) судами вспомогательного флота ТОФ проведена профилактическая обколка льда.

Накопление льда, местами до полуметра, и его уплотнение произошли после прохождения циклона, что существенно повлияло на безопасность стоянки и плавания кораблей в акватории.

Ледокольное судно и флотские рейдовые буксиры нового поколения благодаря своим хорошим маневренным качествам и техническим возможностям провели безопасную обколку льда практически до борта подводных лодок, а также очистили фарватер, пробив ледовое поле по курсу движения кораблей.

Для полной очистки бухты от льдин судам вспомогательного флота ТОФ на Камчатке предстоит еще неоднократно выполнить подобные работы.