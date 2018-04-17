Каков малайзийский интерес к российскому оружию

16 апреля в Куала-Лумпуре Малайзия ) открылась Международная выставка вооружений и военной техники DSA 2018 (Defence Services Asia), которая входит в пятерку крупнейших в мире. На ней "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию «Ростех» ) демонстрирует истребители семейства «Су», учебно-боевой самолет Як-130, а также военно-транспортные и боевые вертолеты, которые могут действовать в сложных природно-климатических условиях и по критерию «эффективность — стоимость» превосходят своих конкурентов. Как отмечают в пресс-службе компании-спецэкспортера, в структуре российского экспорта в страны Юго-Восточной Азии авиационная составляющая занимает приоритетное место.

Малайзия стала первой страной в этом регионе, закупившей оружие и авиатехнику российского производства. В 1993 году РФ заявила о готовности к сделкам с Малайзией и странами АСЕАН в таких областях, как кораблестроение, высокие технологии, а также космические технологии. В апреле 1999-го был подписан межправительственный меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области обороны, оборонных технологий и оборонной промышленности, а также была создана совместная российско-малайзийская межправительственная комиссия по ВТС.

МиГи и Су Двухстороннее военно-техническое сотрудничество началось 7 июня 1994 года, когда в Куала-Лумпуре был подписан контракт о продаже Россией Малайзии 18 истребителей МиГ-29.

МИД России назвал контракт «сделкой века». По различным оценкам, ее сумма составила $550–600 млн 16 одноместных истребителей МиГ-29СЭ и две учебно-боевые «спарки» МиГ-29УБ (малайзийские обозначения — MiG-29N и MiG-20NUB соответственно) были поставлены в 1994–1995 годах. Эти машины вошли в состав 17-й и 19-й эскадрилий (впоследствии сведены в одну) королевских ВВС Малайзии на авиабазе Куантан.

На пяти МиГ-29Н летает известная малайзийская пилотажная группа Smokey Bandits, являющаяся визитной карточкой ВВС страны.

Позже два одноместных экземпляра были потеряны в летных происшествиях, еще четыре истребителя использовались в качестве «доноров» запчастей. Вывод оставшихся из эксплуатации самолетов первоначально был запланирован на 2009 год, однако в 2010-м сообщалось, что истребители пройдут ремонт с продлением ресурса. В 2016 году страна объявила тендер на закупку 18 многоцелевых истребителей на замену МиГ-29.

В мае 2003 года во время визита в Куала-Лумпур министра обороны РФ Сергея Иванова было заключено соглашение, предусматривавшее в том числе поставку 18 истребителей Су-30МКМ ("многофункциональный коммерческий малайзийский"). Контракт был подписан в августе того же года по итогам визита в страну президента РФ Владимира Путина . Сумма сделки оценивалась примерно в $1 млрд

По словам посла Малайзии в РФ Камаруддина бин Мустафы, контракт «вывел страну на третье место в мире по закупкам российской авиатехники после Китая и Индии». Истребители были поставлены в период с июня 2007-го по август 2009-го и заменили 14 устаревших американских истребителей Northrop F-5 Phantom. В соответствии с договором «Рособоронэкспорт» в качестве компенсационных обязательств взял на себя подготовку и запуск на Международную космическую станцию первого ангкасавана — малайзийского космонавта (в октябре 2007 года Шейх Музафар Шукор пробыл в космосе 11 дней).

В апреле 2007-го было подписано дополнение к контракту, в соответствии с которым к окончанию гарантийного срока для первой партии Су-30МКМ в Малайзии российская сторона обязалась ввести в этой стране в строй тренировочный центр для летчиков и технического персонала (он открыт в 2011 году), а также сервисный центр для обслуживания этих боевых самолетов, который заработал в 2012-м.

На церемонии открытия центра по подготовке пилотов истребителей Су-30МКМ ВВС Малайзии министр обороны страны Ахмад Захид Хамиди заявил, что Малайзия лидирует среди стран ЮВА в плане обучения пилотов для самолетов типа Су-30.

28 марта 2013 года в рамках Международной выставки авиационно-космической и военно-морской техники LIMA, прошедшей на острове Лангкави, авиастроительный холдинг «Сухой» подписал с Минобороны Малайзии договор по обслуживанию парка истребителей Су-30МКМ. Контракт оценивался приблизительно в $100 млн Документ предусматривал поставку запасных частей, сервисное и техническое обслуживание 18 машин, полученных Малайзией в рамках контракта 2003 года.

Кстати, на LIMA 2017 состоялась мировая премьера выступления пилотажной группы «Русские витязи» на новых истребителях Су-30СМ. Особый интерес к полетам на выставке был связан с тем, что эта машина является развитием линейки самолетов Су-30МКИ ВВС Индии и Су-30МКМ королевских ВВС Малайзии. Во время выступления летчики показали комплекс фигур высшего пилотажа в составе звена из четырех самолетов, парный и одиночный пилотаж, в том числе и с использованием сверхманевренности.

В июле 2017 года в ходе МАКСа в подмосковном Жуковском стороны заключили ряд соглашений о проведении ремонта и модернизации малайзийского парка истребителей МиГ-29, меморандум о сотрудничестве с «Рособоронэкспортом» по поставкам запасных частей для МиГ-29 и Су-30МКМ, а также пакет соглашений с Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) о проведении капитального ремонта двигателей АЛ-31ФП, установленных на истребителях Су-30МКМ.

Другая техника

11 декабря 1998 года министр обороны Малайзии Хамид Джафар Албар заявил, что малайзийские ВВС продадут два американских боевых вертолета Sikorsky UH-60M Black Hawk, приобретая взамен два российских многоцелевых вертолета Ми-17-1В. В 1999-м стало известно, что Казанский вертолетный завод поставил обе машины малайзийской стороне.

В июне 2001 года в Куала-Лумпуре на заседании российско-малайзийской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству был подписан контракт на поставку в Малайзию противотанковых ракетных комплексов «Метис-М».

В апреле 2002-го в рамках выставки DSA заключено соглашение на поставку партии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) малого радиуса действия «Игла» общей стоимостью $48 млн По этому контракту Малайзия в 2002–2005 годах получила базовый вариант комплекса «Игла-9К38» в составе пусковых установок и ракет 9М39, а также элементы, связанные с их обслуживанием и эксплуатацией.

Кроме того, в 2002 году малайзийская сторона приобрела у РФ партию автоматов АК-101 калибра 5,56 мм.